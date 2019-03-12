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منوعات

الكنغر يهاجم مغامر فور هبوطه بالمظلة على الأرض.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:17 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميرور: البريطانية مقطع فيديو، يظهر لحظة هبوط المظلي الأسترالي جوناثان بيشوب، البالغ من العمر 35 عاما، بمظلته على الأرض، بعد ساعتين كاملتين في السماء.

ووجد بيشوب اثنين من حيوانات الكنغر يقفزان بشكل سريع ناحيته، ولكمه أحدهما، وحاول الدفاع عن نفسه لكنه فشل فى ذلك.

ولم يُصب "جوناثان" بأي أذى نتيجة اللكمة، ولكنه تعرض لهجوم غير متوقع بالمرة.

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