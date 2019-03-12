رئيس تحرير صحيفة سودانية ينام خلال مداخلة ببرنامج تليفزيوني.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُحرج، يظهر لحظة نوم رئيس تحرير صحيفة "الرأي" السودانية، مالك طه، أثناء استضافته على قناة الحدث الإخبارية.



وكانت استضافة "طه" للتعليق على التظاهرات التي يشهدها السودان، ولكن الضيف ظل نائما خلال المقابلة، الأمر الذى سبب إحراجا شديد للمذيعة، التى حاولت أكثر من مرة تنبيه الضيف ولكن دون جدوي.



واضطرت المذيعة فى نهاية الأمر لإنهاء المقابلة، والانتقال إلى فاصل إعلانى.



