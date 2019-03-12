ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

رئيس تحرير صحيفة سودانية ينام خلال مداخلة ببرنامج تليفزيوني.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:49 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُحرج، يظهر لحظة نوم رئيس تحرير صحيفة "الرأي" السودانية، مالك طه، أثناء استضافته على قناة الحدث الإخبارية.

وكانت استضافة "طه" للتعليق على التظاهرات التي يشهدها السودان، ولكن الضيف ظل نائما خلال المقابلة، الأمر الذى سبب إحراجا شديد للمذيعة، التى حاولت أكثر من مرة تنبيه الضيف ولكن دون جدوي.

واضطرت المذيعة فى نهاية الأمر لإنهاء المقابلة، والانتقال إلى فاصل إعلانى.

ترشيحاتنا

واشنطن تحذر برلين من التعاون مع هواوي الصينية

الأزهر يحذر من فعل شائع بين الأزواج يزيد المشاكل بدلا من حلها

دانييل مور ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. كانت تريد إصلاح العالم

تعرف على طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

في كوكب الإمارات.. كاميرات لقياس سعادة المتعاملين مع الجهات الحكومية

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

البحوث الإسلامية: رسول الله أوصى بالإكثار من الدعاء في هذا الوقت

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب غير مؤهل ذهنيا للرئاسة

الجارديان تكشف تفاصيل السنوات الأخيرة لزعيم حركة طالبان الملا عمر

تجديد حبس المتهم بذبح شاب لسرقة توك توك في السلام

أمين الفتوى: يجوز اعتبار شنطة رمضان من زكاة المال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

فيديو

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟