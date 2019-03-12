تصاميم متميزة وأنيقة في حفل ملكة جمال المحجبات بتوقيع مروة ممدوح.. صور

قدمت مصممة الأزياء مروة ممدوح عرضا، لـ٥ فساتين مميزة، ومناسبة بشكل كبير للمحجبات، وذلك خلال فعاليات حفل مسابقة اختيار ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٩، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.





وفازت جنة يحيى، محررة صحفية في مجال الرياضة، بلقب ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٩.





وتنوعت مروة في استخدام ألوان الباستيل المختلفة تتناسب مع جميع الازواق، وذلك باستخدامها الألوان الاسود، والابيض، والموف، والاحمر، والروز، بالاضافة الى انها استخدمت "الدانتيل، والساتان، والشيفون" حيث ادمجتهم لتخلق مجموعة رائعة من التصاميم.





وشارك في فعاليات الحفل عدد من عروض الأزياء لعدد من الاستايلست منهم شركة الانصاري ومريم جاد ومروة ممدوح ودعاء امين وبراند كوري و مجموعة بيان استايل لصاحبها نبيل عبود ويشاركه ايضا وليد براء استايلست و حازم الجندى و محمد حسن وشاركت ايضا الميك اب ارتيست سارة سالم.





وعلى هامش الحفل، كرمت اية محمود، رئيسة مهرجان "ملكة جمال المحجبات" الكاتبة إنجي علاء، وذلك عن روايتها الأخيرة "الاشقر مروان" بالإضافة إلى تكريم منى ممدوح عن دورها في مسلسل "الوصية".



