تعليق ناري من خالد الهيل بعد إلغاء بث beIN sport في السعودية

علق المعارض القطري خالد الهيل، على قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء البث الحصري لقنوات "بي إن سبورت"، في السعودية.



وقال "الهيل"، فى تدوينات متتالية عبر "تويتر": ‏قلتها قبل فتره، قانونيا قناة "بي ان سبورت" لا تستطيع احتكار البث في الدول المقاطعة لأنها محظورة، ولم تستوف التراخيص اللازمه في الدول المعنية/ وبذلك يلغى اهم بند مع الفيفا وهوMinimum Reach، ضربة قوية، وعقبال باقي الدول العربية، أقصاهم بث دوري الفرجان قريبا.



واستطرد أن ‏"المملكة العربية السعودية العظمى تكسر رسميا خشم تميم وتمرغ انف الحمدين بالتراب، بصراحه ودكم تشوفون وجه تميم ونصور الخليفي الان ‎قطر تستخدم قناة بي ان كSoft Power لتمرير أجندتهم السياسية الخبيثه والسعودية بالقانون عطتهم".



واضاف :"‏السياسة فن، ‎قطر دفعت مليارات لتحتكر وتشوه سمعة ‎السعودية في كل فرصه يلقونها السعوديه كل الي كلفها انها درست بعناية موقفها القانوني السليم وتعاملت مع الموقف بركاده وخذت حقها بالقانون من غير دفع مليارات ورشاوى وخرابيط".



واشار الى ان ‏"قطر شاريين شقه في لندن لشخصية رياضية خليجيه كبيره، هم يعتقدون ان الطريقه الي استخدموها غير مكشوفه، كل شي مرصود ويطلع في الوقت المناسب، والله يا تميم سيأتيك مالا يسرك ومن حيث لاتحتسب كل شغلكم مفضوووح واول بأول يضاف للملف والحساب كل يوم يزيد".