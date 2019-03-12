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فن

ياسمين رئيس تتذكر المخرج محمد خان بـ7 أفلام

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:37 ص
ياسمين رئيس ومحمد
ياسمين رئيس ومحمد خان
محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة، عبر "تويتر" للمخرج الراحل محمد خان.

وعلقت "ياسمين" على الصورة: "‏أعلمُ أنك هنا شوفوا أفلام الأستاذ الكبير ‎محمد خان " خرج ولم يعد ، موعد علي العشاء ، أحلام هند وكاميليا ، الحريف ، زوجة رجل مهم ، شقة مصر الجديده ، فتاة المصنع".

وتوفي خان في 26 يوليو 2016، وترك رصيدًا سينمائيًا من 25 فيلمًا من أهم أفلام السينما العربية.

ويعد الراحل محمد خان واحدا من أبرز مخرجي السينما الواقعية في مصر ، والتي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي.
ياسمين رئيس تتذكر المخرج محمد خان بـ7 أفلام

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