روبوت يتسبب بصدمة لمريض في العناية المركزة: هتموت.. صور

أخبر طبيب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحد مرضاه، بأنه سيموت عبر رسالة على شاشة روبوت، حيث كان المريض "إرنست كوينتانا" (78 عاما) دخل المستشفى بسبب مشاكل في التنفس.



ودخل الروبوت إلى غرفة العناية المركزة، ومن ثم ظهر طبيب على شاشة مثبتة وأخبره أنه سيموت، الأمر الذى أكدته حفيدة المريض، التى قالت إن ممرضة أخبرتهما بأن طبيبا سيأتي بعد قليل، ولكنه ظهر على شاشة روبوت.



أما عائلة المريض فأشارت إلى أنها كانت تعلم أن حالته الصحية متأخرة، ولكن الرد كان صادما للغاية.