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منوعات

طردته والدته من المنزل.. مراهق أمريكي فاشل يلجأ للشرطة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
لجأ مراهق إلى الشرطة، بعدما طردته والدته من المنزل في ولاية أوهايو الأمريكية لتأديبه، فاتصل الصبي البالغ من العمر 15 عاما بشرطة جنوب مدينة يوكليد وأبلغهم بالأمر.

وبعد وصول الشرطة إل المنزل، وافقت الأم على إدخال ابنها، ولكن بشرط تسليمها هاتفه المحمول، بعدما حقق نتائج سيئة في المدرسة بسببه.

ووالد الصبي هو الذى اشتري له الهاتف المحمول، ولكنه غير مقيم معه فى المنزل، الأمر الذى جعل الشرطة تؤيد حق الأم تهذيب ابنها.

وأعلنت الشرطة أن الصبي سيحصل على هاتفه، بشرط تحسن نتائجه في المدرسة.
طردته والدته من المنزل.. مراهق أمريكي فاشل يلجأ للشرطة

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