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منوعات

احتجاز أمريكية قتلت ابنتها ونقلتها للمستشفى

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على سيدة من ولاية فلوريدا، بعدما قتلت طفلتها البالغة من العمر 11 عاما، ونقلت جثتها إلى المستشفى.

واحتجزت السلطات، "روزا ريفيرا" البالغة من العمر 28 عامًا، بعدما نقلت جثة ابنتها الى إحدى مستشفيات أورلاندو.

الغريب أن الأم تظاهرت بالذعر حول ابنتها، وتشابكت مع موظفي المستشفى، لدرجة أنها أشهرت سكينا بوجههم.

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