العالم يبحث عن حلول مبتكرة للتحديات البيئية في نيروبي

يواصل ما يزيد عن 4,700 شخص من رؤساء الدول والوزراء وقادة الأعمال ومسؤولي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني في نيروبي إجتماعهم لحضور اجتماع أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في العالم، حيث سيعتمدون القرارات التي تؤدي إلى نقل المجتمعات العالمية إلى مسار أكثر استدامة.



وتجتمع الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري تحت شعار ’’حلول مبتكرة للتحديات البيئية ومن أجل الاستهلاك والإنتاج المستدامين‘‘ وذلك وفقا للبيان الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة.



وذكرت الجمعية في بيانها إن هذا التجمع يعد هو الأكبر في تاريخ الجمعية القصير الذي بدأ منذ 4 سنوات، حيث وصل عدد الحضور في الدورة الرابعة لجمعية البيئة تقريبًا ضعف عدد الحضور في الثالثة التي عقدت مؤخرا خلال ديسمبر 2017 بجانب حضور حضور قادة عالميون بارزون، بمن فيهم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، وكبار المديرين التنفيذيين من الشركات الكبرى.



ومن المتوقع اتخاذ قرارات ونتائج جريئة حيث ستكون هناك قرارات مطروحة على الطاولة لبذل المزيد من الجهد من أجل استخدام أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، والالتزام بحماية البيئة البحرية من التلوث البلاستيكي، والحد من النفايات الغذائية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي الذي يحارب تغير المناخ، ويقلل من استخدام الموارد، وفقدان التنوع البيولوجي.



وقال البيان :إن وضع الجمعية بصفتها الهيئة الوحيدة للأمم المتحدة التي تعقد خارج نطاق الجمعية العامة حيث تجتمع جميع الدول الأعضاء، وقدرتها على جمع كل القطاعات ، يعني أن جدول الأعمال البيئي العالمي محددًا هنا وللقرارات تأثير عميق على أهداف اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكذلك تمهيد الطريق نحو عقد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2019 والتأثير على جدول أعمال الأمم المتحدة الشامل."



وقبل انعقاد الاجتماع، ناشدت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للبيئة بالنيابة، جويس مسويا، الدول أن تكثف من جهودها وأن تبدأ في إحداث تغيير حقيقي.



وكتبت جويس في رسالتها’’إن الوقت ينفد‘‘.لقد تخطينا مرحلة التعهدات والمناورات السياسية. لقد تخطينا الالتزامات مع القليل من الشعور بالمساءلة. والأمر المعرض للخطر هنا هو الحياة والمجتمع، كما يعرفها معظمنا ويتمتع بها اليوم‘‘.



وقالت " في الوقت الذي يأتي فيه المندوبون إلى نيروبي من أجل حضور اجتماعات الجمعية، تشعر الأمم المتحدة للبيئة بعميق الحزن والأسى لأنباء حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة من إثيوبيا إلى كينيا فإننا نتوجه بمشاعرنا وصلواتنا للعائلات المتضررة، نحن نتابع التطورات عن كثب."



ويقدم تقرير المعلومات الأساسية للأمم المتحدة للبيئة التي تقدمه لجمعية البيئة، الذي يشكل أساسًا لتحديد المشاكل ووضع مجالات عمل جديدة، حجة قوية لاتخاذ إجراءات عاجلة حيث يضع التقرير قيمة خدمات النظام البيئي المفقودة بين عامي 1995 و2011 عند 4 تريليونات دولار إلى 20 تريليون دولار.



كما يوضح التقرير كيف أن الممارسات الزراعية تضع ضغوطًا متزايدة على البيئة، بتكلفة تقدر بنحو 3 تريليونات دولار في السنة، وتقدر التكاليف المتعلقة بالتلوث بنحو 4.6 تريليونات دولار سنويًا.



وقال رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة ووزير البيئة في إستونيا، سييم كيزلر، ’’لقد حان وقت العمل الآن نحن نعلم أنه بإمكاننا بناء مجتمعات أكثر استدامة ورخاء وشمولًا وأنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تتصدى لتحدياتنا البيئية ولا تترك أحدا خلف الركب ولكننا سنحتاج إلى تهيئة الظروف المواتية لتحقيق ذلك وسنحتاج إلى القيام بالأشياء بشكل مختلف.‘‘



وستنظر الجمعية في بحث جديد أصدرته الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك الإصدار الأخير من المسح العالمي الشامل الوحيد للبيئة في العالم: الطبعة السادسة من توقعات البيئة العالمية، التي قام بإنتاجها 252 عالمًا وخبيرًا من أكثر من 70 بلدًا.



وفي الوقت نفسه، يقوم فريق الموارد الدولي التابع لتوقعات الموارد العالمية بتقييم استخراج المواد، بما في ذلك التوقعات المستقبلية والتوصيات المتعلقة بكيفية استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة.



وقالت جويس مسويا ’’من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها اقتصاداتنا، والطريقة التي نقدر بها الأشياء التي نستهلكها فمن خلال ’’إزالة الكربون‘‘ من اقتصاداتنا، سنكون قادرين على كسر الصلة بين النمو وزيادة استخدام الموارد، ووضع حد لثقافة الاستهلاك المُهدر‘‘.