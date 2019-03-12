سرقة أجهزة طبية من مستشفى الصدر بسوهاج

حرر أمين عهدة مستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل بسوهاج، بلاغا يفيد باكتشافه سرقة ٢ جهاز رسم قلب و٢ جهاز وظائف تنفس وبروجكتور، من داخل المخزن عهدته.





كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود بلاغ من"عاطف. م. ت" 53 عاما أمين عهدة مستشفي الصدر بجزيرة شندويل ويقيم دائرة مركز سوهاج، باكتشافه خلع رزة باب مخزن المستشفى بالطابق الثاني علوي وسرقة ٢ جهاز رسم قلب، و٢ جهاز وظائف تنفس، جهاز بروجكتور ولم يتهم أحد بالسرقة.



