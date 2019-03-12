ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سرقة أجهزة طبية من مستشفى الصدر بسوهاج

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:46 ص
سرقة أجهزة طبية رسم
سرقة أجهزة طبية رسم قلب وتنفس من مستشفي الصدر بسوهاج
خالد رياض
حرر أمين عهدة مستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل بسوهاج، بلاغا يفيد باكتشافه سرقة ٢ جهاز رسم قلب و٢ جهاز وظائف تنفس وبروجكتور، من داخل المخزن عهدته. 

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود بلاغ من"عاطف. م. ت" 53 عاما أمين عهدة مستشفي الصدر بجزيرة شندويل ويقيم دائرة مركز سوهاج، باكتشافه خلع رزة باب مخزن المستشفى بالطابق الثاني علوي وسرقة ٢ جهاز رسم قلب، و٢ جهاز وظائف تنفس، جهاز بروجكتور ولم يتهم أحد بالسرقة. 

ومن جانبه قدم مدير المستشفى بلاغا يتهم فيه امين العهدة بتبديد بعض من عهدته، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد وضبط المتهم والمسروقات. 

ترشيحاتنا

علي جمعة: رسول الله حذر من تفضيل الذكر على الأنثى في أمرين

فى ذكرى ميلادها .. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة سعاد نصر .. نوستالجيا

أحمد فهمي يروي أول لقاء جمعه بـ هنا الزاهد..فيديو

رئيس مصلحة الجمارك يكشف بالتفصيل قيمة الرسوم المستحقة على السيارات الأوروبية.. فيديو

شاهد.. آخر فيديو صوِّر داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات ..فيديو

شاهد.. صراخ نساء بعد انقاذهن من الموت فى المعركة الأخيرة للتنظيم بسوريا

بالأرقام.. ننشر نتيجة الجولة الأولى للانتخابات التكميلية بأشمون

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو

الأزهر: رسول الله أوصى الأزواج بالابتعاد عن أمرين للفوز بالسعادة

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

فيديو

أحمد مجدي: مشروع ممشى أهل مصر يعيد جمال ورونق نهر النيل..فيديو
فيديوجراف| قصة اختفاء غامضة لـ أول امرأة تقود طائرة في التاريخ
الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟