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مرأة

تدخين سيجارة واحدة في اليوم خلال الحمل يزيد من خطر وفاة الجنين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:01 ص
سيجارة
سيجارة
أ ش أ
حذرت دراسة أمريكية طبية حديثة من أن تدخين سيجارة واحدة فى اليوم خلال فترة الحمل، يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المفاجئة للرضع، حيث يعرف الموت المفاجىء للرضع على أنه الموت غير المتوقع للطفل دون سن العام، ويكون السبب فيه غير واضح.

وبالنسبة للنساء اللاتى يدخن فى المتوسط ما بين 1 إلى 20 سيجارة فى اليوم ، زادت احتمالات الموت المفاجىء للرضع بنسبة 0,07 مع كل سيجارة إضافية، وفقا لدراسة نشرت بشأن طب الأطفال.

وقالت "تاتيانا أندرسون"، الباحثة الرئيسية فى "معهد سياتل لأبحاث الأطفال" :" مع هذه المعلومات يستطيع الأطباء تقديم المشورة بشكل أفضل للنساء الحوامل بشأن عادات التدخين لديهم مع العلم أن عدد السجائر التى يدخنها يوميا خلال فترة الحمل يزيد بشكل كبير من مخاطر الموت المفاجىء للرضع، مضيفة " نأمل أن يؤدى تقديم المشورة للنساء حول هذا الخطر إلى وفاة عدد أقل من الأطفال بهذه الأسباب المأسوية".

وارتبط الإقلاع عن التدخين بانخفاض قدره 23 % من المخاطر ، مشددة على أنه من أهم الوجبات هى أن تفهم الحوامل أن الإقلاع عن التدخين قبل وأثناء الحمل يؤدى إلى نتائج بعيدة فى أكبر انخفاض فى مخاطر الموت المفاجىء للرضع.

وبالنسبة للدراسة الحالية، استخدم الفريق البحثى تقنيات النمذجة الحسابية لتحليل عادات تدخين السجائر بين الأمهات لحوالى 20 مليون ولادة فى الولايات المتحدة، وأظهر التحليل أن الأمهات اللاتى أقلعن قبل ثلاثة أشهر من الحمل أو فى الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لايزال لديهن خطر أعلى لخطر الموت المفاجىء للرضع، مقارنة مع المدخنين.

وتدعم البيانات جهود الصحة العامة التى تهدف إلى تشجيع النساء على الإقلاع عن التدخين قبل الحمل بوقت طويل.

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