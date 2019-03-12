تحفيز الدماغ يحسن أعراض الاكتئاب ويعيد موجات الدماغ في الدراسة السريرية

اكتشف باحثون من كلية طب جامعة كاليفورنيا، وجود تيار كهربائي متناوب ضعيف يتم إرساله عبر أقطاب كهربائية ملحقة بفروة الرأس، في جزء محدد من الدماغ، وهو الأمر الذي يحسن أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ في حوالي 70% من المشاركين في دراسة سريرية.



ووضع البحث الذي نشر في "الطب النفسي الترجمي" الأساس لإجراء دراسات بحثية أكبر لاستخدام نوع معين من تحفيز الدماغ الكهربائي يسمى التحفيز المتناوب عبر الجمجمة (tACS) لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد.



وقال الباحث البارز فلافيو فروهليتش، الأستاذ المساعد في الطب النفسي ومدير مركز كارولينا للتحفيز العصبي : "أجرينا دراسة صغيرة على 32 شخصًا لأن هذا النوع من المقاربات لم يحدث من قبل .. والآن بعد أن وثقنا كيف يمكن لهذا النوع أن يقلل من أعراض الاكتئاب ، يمكننا تحسين نهجنا لمساعدة العديد من الأشخاص بطريقة غير مكلفة وغير مفعمة".



وأضاف "فروهليتش" قائلا " لا يختلف أسلوب (التاكس) الخاص به عن أسلوب تحفيز الدماغ الأكثر شيوعا والذى يسمى التحفيز المباشر عبر الجمجمة (tDCS)، حيث ترسل تيارًا مستمرًا من الكهرباء الضعيفة عبر أقطاب كهربائية متصلة بأجزاء مختلفة من الدماغ، وكان لهذا النهج نتائج مختلطة في علاج مختلف الظروف ، بما في ذلك الاكتئاب.