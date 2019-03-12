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مرأة

يحتوي على ألعاب للأطفال وغرفة للرضاعة.. افتتاح مقهى للأمهات فقط في رومانيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:22 ص
غرفة للرضاعة بمقهي
غرفة للرضاعة بمقهي
أ ش أ
أفاد موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري بأنه تم افتتاح مقهى للأمهات وأطفالهن فقط في إحدى ضواحي العاصمة الرومانية بوخارست.

وأوضح الموقع أن من افتتح المقهى اثنان من رواد الأعمال من الشباب، ويستهدف بشكل خاص الأمهات في إجازة الأمومة، حيث ازداد عدد هؤلاء اللاتي يمكثن في المنزل لتربية أطفالهن لفترات أطول من الزمن، كما أن الأماكن التي يمكنهن الخروج إليها تقتصر على المتنزه والمركز التجاري.

وقال القائمون على المشروع الجديد إن "الكافيه" مصمم لتلبية احتياجات الأمهات الجدد، فهناك غرفة ألعاب للأطفال وأخرى للرضاعة الطبيعية، فضلا عن غرفة للدروس ومساحات للأطفال الرضع، إلى جانب العديد من ميزات السلامة والتجهيزات الخاصة بالأطفال.

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