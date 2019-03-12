تعطل 5 قطارات عن العمل يوميا في البرتغال

أظهرت أرقام جديدة أن 5 قطارات في المتوسط، تتوقف عن العمل على خطوط السكك الحديدية بالبرتغال يوميا.



وأشارت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، إلي أن الخطوط الأكثر تأثرا تقع في جنوب البرتغال، على الرغم من حقيقة زيادة الطلب على هذه الخدمة في منطقة "الغرب"، فقد تم إلغاء ما مجموعه 873 قطارا في العامين الماضيين في هذا الإقليم.



ويعتبر نقص المواد واللوازم والصيانة، السبب الرئيسي وراء تعطل القطارات عن العمل، تليها الإضرابات.

