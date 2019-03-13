فرقة بلاك أيد بيز الأمريكية تحيي مهرجاناً فنياً في رومانيا

تحيي فرقة الهيب هوب الأمريكية "بلاك أيد بيز" مهرجانا فنيا في رومانيا الصيف المقبل في الفترة بين 27 – 30 من يونيو 2019.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الفرقة الأمريكية الشهيرة ستحيي مهرجان إل كاروسل الذي سيقام في قاعة "روم إكسبو" للاحتفالات في بوخارست، وكانت قد أحيت مهرجانا موسيقيا في مدينة "كلوج-نابوكا" خلال 2018.



وأشار الموقع إلى أن فرقة بلاك أيد بيز أطلقت العديد من الألبومات والأغنيات الشهيرة على مدى الأعوام الماضية كما حصلت على عدة جوائز فنية مرموقة.