قاضية نيجيرية تسجن مراهقا 6 سنوات لسرقته ملابس نسائية داخلية

أصدرت محكمة نيجيرية حكما ضد مراهق (19 عاما) في ولاية أوشون جنوب غرب البلاد، بالسجن 6 أعوام، لسرقة 3 من الثياب الداخلية للنساء، وهاتف محمول.



وصدر الحكم على المدان دون أي خيار لدفع غرامة ، وقالت القاضية "إن هذا الحكم سيكون رادعا للشباب الذين تسول لهم أنفسهم سرقة الملابس الداخلية للنساء".



وأشارت صحيفة "تريبون" النيجيرية على الانترنت، إلي أن المحكوم عليه اتهم بالسرقة وتكدير السلم العام.



وأبلغ النائب العام هيئة المحكمة بأن المدان اعترف بجريمته، مؤكدا أنه اقتحم إحدى شقة إحدى السيدات وسرق الألبسة الداخلية التي تخصها في الحمام، كما سرق الهاتف المحمول وقيمته حوالي 6 آلاف نيرة نيجيرية (نحو 289 جنيها ونصف) تخص الشاكية، قائلا إن المدان تصرف بطريقة تسبب خرقا للسلم العام، كما أن الجريمة تتعارض مع أحكام القانون الجنائي.

