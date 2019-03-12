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أخبار العالم

الرئيس مون يصل ماليزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:05 م
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه
أ ش أ
وصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه اليوم إلي كوالالمبور في زيارة لماليزيا في ختام زيارة لسلطنة بروناي ، وذلك في إطار جولة خارجية له تشمل 3 دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه خلال زيارته إلى ماليزيا، سيحضر معرض موجة الثقافة الكورية "هاليو" والأغذية الحلال الذي تشارك فيه الشركات الكورية الجنوبية.

ويعتزم المكتب الرئاسي دعم الشركات الكورية الجنوبية الراغبة في دخول سوق الأغذية الحلال من خلال هذا المعرض.
وقالت " يونهاب " إن مون سيجتمع غدا الأربعاء مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين والاستجابة المشتركة للثورة الصناعية الرابعة وخلق محركات نمو جديدة.

ويحضر الرئيس مون مأدبة عشاء يقيمها ملك ماليزيا على شرفه كما سيشارك في منتدى الأعمال الكورية الجنوبية - الماليزية بعد غد الخميس.

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