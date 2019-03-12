الرئيس مون يصل ماليزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات

وصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه اليوم إلي كوالالمبور في زيارة لماليزيا في ختام زيارة لسلطنة بروناي ، وذلك في إطار جولة خارجية له تشمل 3 دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".





وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه خلال زيارته إلى ماليزيا، سيحضر معرض موجة الثقافة الكورية "هاليو" والأغذية الحلال الذي تشارك فيه الشركات الكورية الجنوبية.





ويعتزم المكتب الرئاسي دعم الشركات الكورية الجنوبية الراغبة في دخول سوق الأغذية الحلال من خلال هذا المعرض.

وقالت " يونهاب " إن مون سيجتمع غدا الأربعاء مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين والاستجابة المشتركة للثورة الصناعية الرابعة وخلق محركات نمو جديدة.



