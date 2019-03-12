جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

أصدرت جروبات أولياء الأمور بيانا موحدا تحت شعار "حملة معا نستطيع"، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع المدارس من تنظيم أي احتفالات بمناسبة عيد الأم.



وقال البيان: إنها لا تقصد نهائيا من هذا المطلب إنكار حق الأمهات المصريات في عمل يوم لهن، ولكن في واقع الأمر أن احتفالات عيد الأم في المدارس لا تراعي نهائيًا مشاعر الطلاب الذين فقدوا أمهاتهم، مشيرًا إلى أن حفل عيد الأم في أي مدرسة غالبا ما يكون يوم حزن على مثل هؤلاء الطلاب الذين يتذكرون أن القدر جعلهم بدون أم.



وأضاف البيان: أن عدم مراعاة شعور الطلاب الذين فقدوا امهاتهم قد يؤدي بهم إلى الدخول إلى حالة من الاكتئاب المزمن التي قد تؤثر سلبا بكل تأكيد على مستواهم الدراسي.



وأوضح البيان أنها تطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار بيان رسمي ينص على منع تنظيم أي حفلات لعيد الأم في المدارس، والاكتفاء بالاحتفالات الأسرية المنزلية التي تتم داخل البيوت، منعا للتسبب في أي جرح غير مقصود لمشاعر أبنائنا الطلاب.



وأشار البيان إلى أنه على المدارس أن تكتفي بتعليم أبنائنا الطلاب تعاليم وآداب التعامل مع الأم والأب، مع الإشارة إلى ضرورة التزام المودة بين الأهل والاحترام وبين المجتمع ككل طوال أيام العام وليس في يوم محدد فقط، خاصة أنه لا يوجد في أي من الأديان السماوية أي نص يلزمنا بيوم معين للاحتفال لا بعيد الأم ولا بعيد الأسرة ولا بعيد الحب.