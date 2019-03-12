أسعار مواد البناء اليوم 12 مارس 2019

استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2019، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و650 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.



وسجل حديد بشاي 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا و525 جنيهًا.



كما استقرت أسعار الأسمنت في بداية تعاملات اليوم، وتصدر السويدى للأسمنت ومصر بنى سويف بسعر 850 جنيها للطن، ثم الشركة العربية للأسمنت بسعر 850 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 840 جنيها للطن، ثم لافارج بسعر 825 جنيها للطن، وسجل أسمنت العريش العسكري سعر 820 جنيها للطن.



وسجل التعمير والنصر والسويس 815 جنيها للطن، وسجل جنوب الوادى 815 جنيهات للطن ثم ميديكوم أسوان بــ 815 جنيها للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى 815 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.



وتراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيها للطن، فسجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ 820 جنيها، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيها، وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.



واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملي وردي 25×12×6 سم 839 جنيها للألف طوبة.