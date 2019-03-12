آي فاينانس: اعتماد 100 خدمة حكومية مميكنة خلال 15 شهرا تشمل المصروفات الدراسية والتأمين الصحي.. وإنهاء الكاش الحكومي قبل مايو المقبل

إبراهيم سرحان:

إطلاق 100 خدمة حكومية مميكنة خلال 15 يوما

ميكنة 22 ألف خزينة حكومية تعمل بالكاش

ميكنة خدمات وزارة العدل بالكامل تسهيلا على المواطنين

تعميم الخدمات الذكية على محافظات مصر بعد الانتهاء من نموذج بورسعيد

أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية آى فاينانس، أنه سيتم تعميم خدمة الشمول المالى على كل محافظات مصر بعد الانتهاء من تنفيذها فى محافظة بورسعيد كنموذج وتجربة أولية ترصد إيجابياتها وسلبياتها على اعتبار أنها محافظة حرفية وبها مشكلات كثيرة يتم حلها على الأرض، لافتًا إلى أن كل خدمات المحافظة ستحول لخدمات ذكية .وكشف «سرحان»، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن استراتيجية العمل الحالية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والمقرر خلال 15 شهر اعتماد 100 خدمة حكومية مميكنة، منها 22 خدمة فى محافظة بورسعيد وتشمل "المرور، والمخالفات وإنفاذ القانون، وشهادات الميلاد، وتموين، ودفع مصروفات الجامعة والمدارس، والتأمين الصحى وستكون على شكل كارت مدفوعات أو الهاتف وسيتم تعميمها على كل المحافظات".وقال رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية آى فاينانس، إن الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمى تسير على قدم وساق فى ضوء التشريعات والقوانين التى منحت تحفيزات للمواطنين الذى يحصلون على الخدمة المميكنة، لافتًا إلى أنه قبل حلول مايو المقبل سيتم ميكنة 22 ألف خزينة حكومية تعمل بالكاش، وهذا يعنى ضخ عدد كبير من الجمهور مع القطاع المصرفى، ما يسهم فى تحسين معدلات النمو.وأضاف أن الوزارات تقوم بالتنسيق فيما بينها، حيث بدأت وزارة التخطيط بميكنة 22 خدمة بالتنسيق مع وزارة المالية، وجار التنسيق بين وزارة المالية والاتصالات والبنك المركزى وقطاع الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل سيتم ميكنة كل الخدمات بها باعتبارها من أكثر الوزارات الخدمية التي تمس المواطنين.ولفت رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية آى فاينانس إلى أن وزارة الاتصالات تؤسس البنية التحتية للمحافظات باستخدام خدمة الفايبر لسهولة اعتماد الخدمات الذكية بها فى ضوء الخطة المستهدفة.