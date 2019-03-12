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اقتصاد

التموين: استثناء واردات الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدي للاستيراد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:03 ص
وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التنسيق مع البنك المركزى، والذى بدوره أصدر تعليمات بالسماح للبنوك باستثناء واردات "الفول، العدس، الأرز" من الغطاء النقدى بواقع 100٪؜، على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام، حتى 15 مارس 2020.

ونوهت وزارة التموين، إلى أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، وذلك حرصا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزى، على عدم حدوث أى فجوات غذائية مفاجئة، وبما يلبى احتياجات المواطنين، وضمان إتاحة هذه السلع، وضبط أسعارها بالأسواق المحلية.

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