موعد مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، 12 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في الدوري المصري الممتاز، وبطولتي دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مواجهة في الدوري الفرنسي.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، موعد مباراة يوفنتوس الإيطالي ومنافسه إتليتكو مدريد الإسباني والقناة الناقلة للمباراة:



- يوفنتوس الإيطالي X أتليتكو مدريد الإسباني - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



ويدخل يوفنتوس المباراة وهو ساعي الي تحقيق ريمونتادا تاريخية والتمسك بأمل التأهل الي دور الـ8 من بطولة ذات الأذنين خاصة بعدما هزم في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت في ملعب أتليتكو مدريد في إسبانيا.



ومن المقرر ان يعول فريق يوفنتوس على عاملي الأرض والجمهور من ناحية،ومن ناحية أخرى يعول على حماس وقوة لاعبيه بقيادة ماسمليانو اليجري،المدير الفني للسيدة العجوز،ونجم الفريق البرتغالي كرستيانو رونالدو.