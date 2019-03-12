رئيس مياه القناة يمنح مكافأة للعاملين بالورشة المركزية بالتل الكبير لتفانيهم في العمل

افتتح المهندس أحمد صحصاح، رئيس مياه القناة السابق، رئيس مياه بنى سويف حاليًا، والمهندس عبد الحميد عصمت، رئيس مياه القناة الجديد، الورشة المركزية بالتل الكبير للاطمئنان على سير العمل بالورشى؛ تماشيًا مع توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل الاستغلال الأمثل للموارد وذلك لمكانة الورشة بالنسبة للشركة في أعمال الإصلاح والصيانة.





وأشاد المهندس عبد الحميد بطاقم الورشة وأصدر توجيهاته بالالتزام بأذونات التشغيل بالًورشة، مؤكدًا دعمه لتوفير الاحتياجات لتعظيم التشغيل الذاتى فى الإصلاح للطلمبات ويوضح الفيديو والصور جانبًا من الافتتاح.





وأمر المهندس أحمد الصحصاح، بصرف مكافأة لطاقم الورشة على المجهود الكبير الذي يبذله جميع طاقم الورشة وعلي رأسهم المهندس مصطفي هزاع، وقد أثنى علي مؤسس الورشة الجندي المجهول مدير الورشة مصطفي عبد المعطي علي مجهودة وإصراره علي تشغيل الورشة.





من جانب آخر عقد اجتماعا موسعا بحضور رؤساء القطاعات وتم مشاهدة عرض تقديمى للمخطط العام وخطة إحلال وتجديد المحطات والشبكات، وتم التأكيد على القيام بحصر أولويات كل قطاع سواء إحلال أو خطة استثمارية.