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فحص82901 مواطن في مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد أبرز أخبار المحافظات ..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:

بورسعيد :
بيطرى ببورسعيد : تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حتى منتصف مارس

الدقهلية :
تحصين 327 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

البحيرة:
الأزهر يقيم ورش الخط العربي لمواجهة التطرف بمعرض دمهور للكتاب

السويس:
مدير مستشفيات القناة "زيادة عناية الأسرة والعيادات تعمل فى فترة مسائية

الوادى الجديد:
فحص 82901 مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة

كفر الشيخ :
تعليم المحافظة: 2480 مرشحًا أدوا اختبارات بالوظائف القيادية

القليوبية:
تطوير 11 منطقة غير آمنة بتكلفة 750 مليون جنيه

الإسكندرية :
نقل 3 مكاتب تموينية لمراكز شباب لحين الانتهاء من التطوير

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