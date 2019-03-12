فحص82901 مواطن في مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد أبرز أخبار المحافظات ..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:



بورسعيد :

بيطرى ببورسعيد : تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حتى منتصف مارس



الدقهلية :

تحصين 327 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية



البحيرة:

الأزهر يقيم ورش الخط العربي لمواجهة التطرف بمعرض دمهور للكتاب



السويس:

مدير مستشفيات القناة "زيادة عناية الأسرة والعيادات تعمل فى فترة مسائية



الوادى الجديد:

فحص 82901 مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة



كفر الشيخ :

تعليم المحافظة: 2480 مرشحًا أدوا اختبارات بالوظائف القيادية



القليوبية:

تطوير 11 منطقة غير آمنة بتكلفة 750 مليون جنيه



الإسكندرية :

نقل 3 مكاتب تموينية لمراكز شباب لحين الانتهاء من التطوير

