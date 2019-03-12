ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

غصن يشكو خيبة أمل لمنعه من حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:57 ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
رويترز
قال رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن إنه يشعر بخيبة أمل بعدما رفضت محكمة في طوكيو السماح له بحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء مضيفا أنه مازال راغبا في أداء واجبه كعضو بالمجلس.

وقال بيان أصدره متحدث "السيد غصن يشعر بخيبة أمل لرفض المحكمة طلبه حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان".

وتابع "كعضو منتخب في مجلس الإدارة، السيد غضن مستعد لأداء واجباته المهنية تجاه المساهمين الذين انتخبوه.

"من المؤسف أن تحول اتهامات بلا أساس ولا دليل دون استغلال أفكاره ورؤيته في خدمة الشركة التي عمل بها للأعوام العشرين الأخيرة".

وأُفرج عن غصن الأسبوع الماضي بكفالة تسعة ملايين دولار بعد أكثر من 100 يوم قيد الاحتجاز حيث يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في نيسان على مدى نحو عشر سنوات.

وأُقيل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة نيسان لكنه مازال عضوا في مجلس الإدارة.

ترشيحاتنا

حبس جزار قتل سائقا في إمبابة

عمرو أديب يحذر من اختفاء 10 مهن خلال عام 2040.. فيديو

أمير كرارة في الإسكندرية بسبب كلبش 3

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو

البحوث الإسلامية: رسول الله أوصى بالإكثار من الدعاء في هذا الوقت

عامر حسين: حازم إمام حصل على موافقة أجيري بتأخر انضمام لاعبى الزمالك للمنتخب.. فيديو

أحمد مجدي: مشروع ممشى أهل مصر يعيد جمال ورونق نهر النيل..فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو

بيومي فؤاد: والدي قعيد.. ومن حبي فيه بقعد عنده بالشهر.. فيديو

دانييل مور ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. كانت تريد إصلاح العالم

رئيس مصلحة الجمارك يكشف بالتفصيل قيمة الرسوم المستحقة على السيارات الأوروبية.. فيديو

توقعات الابراج اليوم الثلاثاء 11 مارس.. الثور.. القمر في برجك يمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

فيديو

أحمد مجدي: مشروع ممشى أهل مصر يعيد جمال ورونق نهر النيل..فيديو
فيديوجراف| قصة اختفاء غامضة لـ أول امرأة تقود طائرة في التاريخ
الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟