مسئول روسي: مفتشون روس يتفقدون منشأة عسكرية في فرنسا

صرّح رئيس المركز الوطني الروسي للحد من الخطر النووي سيرجي ريجكوف بأن مفتشين روس سيتفقدون منشأة عسكرية في فرنسا في إطار وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن تنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن.



وأضاف ريجكوف، فى تصريح للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، أن القادة الفرنسيين سوف يطلعون المفتشين الروس بشأن موظفي المنشأة وأسلحتها ومعداتها.



وأشار المسئول الروسي إلى أن مثل هذه الزيارات تتم من أجل تقييم المعلومات بشأن القوات العسكرية وخطط نشر أنظمة الأسلحة الرئيسية والمعدات العسكرية.

