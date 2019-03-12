يوفنتوس يحلم بريمونتادا تاريخية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يتطلع يوفنتوس الإيطالي إلى مخالفة كل التوقعات، حيث يحلم بمفاجأة قلب الموازين أمام أتليتكو مدريد الإسباني، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.





ويستضيف العملاق الإيطالي، منافسه أتلتيكو مدريد، اليوم، الثلاثاء، بعد أن فاز الروخي بلانكوس على ملعبه ذهابًا 2-0.





وتبدو حظوظ أتلتيكو مدريد في الوصول إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال، هي الأوفر بعدما حقق فوزًا ثمينًا على السيدة العجوز بهدفين دون في مباراة الذهاب، بينما العملاق الإيطالي لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل تخطي دور الـ16.





وتضع جماهير اليوفي آمالها على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يسعى لإنقاذ موسمه الأوروبي، حيث لم يسبق وأن سجل هدفًا واحدًا، في بطولة دوري الأبطال منذ موسم 2005\ 2006، عندما فشل في تسجيل أي أهدافًا مع مانشستر يونايتد بالبطولة التي ودعها فريق الشياطين الحمر من الدور الأول.





ويفتقد يوفنتوس في مباراة اليوم لخدمات الرباعي خوان كوادرادو، وسامي خضيرة، ودوجلاس كوستا، للإصابة، بينما يغيب أليكس ساندرو للإيقاف.





فيما يفتقد الروخي بلانكوس لجهود كل من لوكاس هيرنانديز وفيليبي لويس للإصابة، بالإضافة إلى الثنائي دييجو كوستا وتوماس بارتي للإيقاف.





وشهدت قائمة أتليتكو مدريد، تواجد دييجو جودين مدافع الفريق، بعد الشكوك حول غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة.



