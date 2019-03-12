المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربي" أن الصين كانت أعلنت، الأحد الماضي، عن موعد انطلاق مشروع "الشمس الصناعية"، وهو ما أعلنت عنه في نوفمبر الماضي.





وذكرت "سكاي نيوز" أن الشمس الصناعية ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري.





وكان باحثون صينيون أعلنوا، في نوفمبر الماضي، أن مفاعل توكاماك (EAST) وهو "شمس اصطناعية" مصمم لتقليد عملية الاندماج النووي التي تستخدمها الشمس الحقيقية لتوليد الطاقة، بلغ نقطة تحوّل عن طريق تحقيق درجة حرارة إلكترون تبلغ 100 مليون درجة مئوية.





وتمكن الباحثون بمعهد الصين للفيزياء البلازمية من تعزيز درجة حرارة الشمس الصناعية من خلال الوصول بدرجة حرارة البلازما الموجودة داخل المفاعل إلى 100 مليون درجة مئوية وهو أكثر بـ6 أضعاف عن حرار الشمس الطبيعية.





ويزعم المسؤولون في الصين أن هذا الجهاز سيكون قادرا على الوصول إلى علامة فارقة في درجة الحرارة الأيونية، مما يجعلنا أقرب إلى تسخير قوة الاندماج النووي.