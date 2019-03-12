الخشن في مواجهة ابن أشمون حاتم مجلع بجولة الإعادة

أسدلت اللجنة العامة للانتخابات، بمركز أشمون، الستار على جولة المرحلة الأولى بالانتخابات التكميلية بدائرة أشمون عقب إعلان خوض كل من مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الخشن، والمرشح حاتم مجلع جولة الإعادة، في أبريل المقبل.



وحصل أحمد الخشن على ضعفي أصوات المرشح المنافس، حيث حصل على 26 ألفًا و723 صوتًا مقابل 11 ألفا و26 صوتا للمرشح حاتم المجلع.



ويعد أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن أبن قرية ساقية المنقدى بمركز أشمون وشقيق النائب الراحل محمود الخشن الذي تُجرى الانتخابات عقب وفاته وخلو مقعده، حيث دفعت العائلة بشقيقه محاولين الاحتفاظ بمقعد العائلة في مجلس النواب.



ويشغل الخشن نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أيفر جرو للأسمدة والمبيدات ورئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الكوم، وقد قام خلال فترة الدعايا الانتخابية بعقد مؤتمرات موسعة للاحتفاظ بالمقعد.



وفي المواجهة مرشح مدينة أشمون حاتم مجلع تاجر الذهب الذي يخوض الانتخابات مستقلا وحصل على 11 ألفا و26 صوتا والمعروف عنه عطاؤه المستمر ووقوفه مع الشباب، حيث يعتمد على أصوات المدينة وعدد من القرى.



ويكثف المرشح نشاطه خلال الفترة المقبلة للحصول على أكبر عدد من الأصوات لنيل المقعد واقتناص المقعد من عائلة الخشن.



وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 92726 صوتًا وبلغت الأصوات الباطلة 2591 صوتًا، بينما عدد الناخبين في دائرة اشمون 488 ألفًا و955 ناخبًا.