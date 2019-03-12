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سيارات

المرور: إعادة فتح الطريق الساحلي بعد تحسن الحالة الجوية..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات المرور، بأنه كان هناك بعض المعوقات على حركة المرور بداية من الفترة المسائية أولها الشبورة المائية بالطريق الساحلى بمنطقة سيدى عبد الرحمن؛ ما أدى إلى إغلاق الطريق لحين تحسن الحالة الجوية.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك سيارةً معطلة بالطريق أعلى المنصورية ويتم التعامل مع الأحجام المرورية الناتجة عنها، متابعًا أن هناك أحجامًا متوسطة في منطقة نفق السلام للقادم من الطريق الزراعي وأيضًا منطقة أعلى البساتين حتى كوبري الأوتوستراد للمتجهين للقاهرة الجديدة،.

وأشار إلى أن مداخل القاهرة بالكامل سواء الطرق السريعة السويس الصحراوي والإسماعيلية ومحور شبرا بنها ومصر إسكندرية الصحراوي والزراعي حتى تقاطعاتها مع أسفل الطريق الدائري والعكس، تعمل بشكل جيد.

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