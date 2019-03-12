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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز أخلاقيات بجامعة نايف

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فى الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز أخلاقيات التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعقد في مقر المركز بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأشار مبارك إلى أن اتحاد جامعات العالم الإسلامي يشارك في أعمال الاجتماع الأول للمجلس الذى يناقش خطة عمل المركز وموازنته، والتوجهات العلمية والمالية للمركز، وبرنامج عمله لسنة 2019.

جدير بالذكر أنه سبق وأن اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد تشكيل مجلس إدارة المركز في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بمقر الإيسيسكو في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال شهر ديسمبر 2018، وتم ترشيح الدكتور عادل مبارك ممثلا لجامعة المنوفية فى عضوية مجلس إدارة مركز أخلاقيات التعليم العالى والبحث العلمى بجامعة نايف.

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