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رياضة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لشبيبة الساورة الجزائري

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر امس قادمة من الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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