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رياضة

اليوم.. شباب الأهلي يواجه الزمالك بميت عقبة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ ضيفًا على الزمالك، اليوم في ملعبه بميت عقبة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول للموسم.

مباراة القمة بين الفريقين كان من المقرر إقامتها في يناير الماضي ولكن تم تأجيلها بناء على طلب تقدم به الزمالك لاتحاد الكرة، الذي قرر إقامتها اليوم.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى بقوة للفوز على الزمالك من أجل مواصلة انتصاراته المتتالية في دوري الجمهورية، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، إضافة إلى أنه يأمل في حسم قمة البطولة لصالحه.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد ٦٦ نقطة، جمعهم من الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في ٣ مباريات منذ بداية الموسم، مسجلًا ٥٧ هدفًا فيما تلقت شباكه ١٢ هدفًا، وستتبقى له مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري من الجولة التاسعة عشر.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧، عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وهشام السيد مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد اخصائي التدليك.

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اليوم.. شباب الأهلي يواجه الزمالك بميت عقبة

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