6 تصريحات لهنا الزاهد وأحمد فهمي تتصدر محرك البحث جوجل

حل الفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد ضيوف علي برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض علي دي إم سي؛ حيث تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل، ويستعرض صدى البلد أبرز 4 تصريحات لهما على النحو التالي:





أول لقاء يجمع أحمد فهمي بخطيبته الفنانة هنا الزاهد





قال أحمد فهمي: "توجهت لحضور عرض خاص فيلم حرب كرموز بعد دعوتى من أمير كرارة، وحبيت أعمل نمرة ولبست نظارة شمس بس محدش عبرنى، وأنا معدى من قدام هنا قالتلى عامل كده ليه، قلت لها بعمل نمرة بس، لترد هنا ساخرة كنت فاكراه عبيط".





الفنان أحمد فهمي يكشف عن سبب انفعاله على الجمهور على السوشيال ميديا





قال أحمد فهمي: "أنا مقدر إن "هنا" ممثلة وحلوة، في معاكسة بأدب وفي قلة أدب، ولكن المعاكسات التي تكون فيها تجاوز، بأرد على السوشيال ميديا، والناس في الفترة الأخيرة بقت عدوانية.. انتقدني براحتك، ولكن تدخل في حاجات شخصية وتشتمني، هرد واشتمك وأضحك الناس عليك".





هنا الزاهد تتحدث عن عزومة أحمد فهمي





قالت هنا الزاهد: "إن أحمد فهمي جهز لنا "عزومة" في بيته، وماما وطنط ليلى (ماما أحمد)، قرأوا الفاتحة، وأحمد كان في حمام السباحة مع كاميليا ابنة شقيقه كريم".





هنا الزاهد تكشف عن تفاصيل اللقاء الأول مع أحمد فهمي





وأضافت هنا أن فهمي كان يريد الحصول على رقمها منذ لقائهما، لافتة إلى أنها أنشأت حسابا له على "إنستجرام"، وما زال لديها الرقم السرى الخاص به، إضافة إلى الرقم السري لهاتفه.





أحمد فهمي يتحدث عن موضة الشعر الأصفر





وقال فهمي: ("كنت فاكر "هنا" بيئة عشان موضة الشعر الأصفر والعيون الخضراء دي بتكون مضروبة في مصر ولما خرجت برا لقيت واحد من برا المجال بيقولي إيه ده أنت قاعد مع هنا الزاهد دي قمر أنا كنت في الكنافة ومعرفش حاجة وأنها مكسرة الدنيا روحت راجع قاعد معها تاني بس مخدتش رقمها".





أحمد فهمي: هنا الزاهد تتحول لإنسانة غير رقيقة في هذه الحالة



