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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 12-3-2019.. الطماطم ترتفع والبطاطس تستقر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
آية الجارحى
تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2019، حيث ارتفعت أسعار الطماطم بنحو 50 قرشًا لتتراوح بين 2 و5.25 جنيه للكيلو، واستقرت البطاطس من 3.5 إلى 6.8 جنيه، والبصل من 3.50 إلى 5.50 جنيه. 

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات، والفاصوليا بـ23 جنيهًا مرتفعًا 6 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ6 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

وفيما استقرت أسعار الفاكهة، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 3.7 جنيه، والبرتقال السكري 4.5 جنيه، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8.50 جنيه، واليوسفي 7.5 جنيهات.

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