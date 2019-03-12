3 ميداليات ذهبية لنعمة السعيد ببطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال

حققت الرباعة المصرية نعمة السعيد 3 ميداليات ذهبية، وذلك خلال فعاليات بطولة العالم للناشئين في رفع الاثقال، والتى تقام فى الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأحرزت نعمة سعيد الذهبية الأولى في منافسات الخطف، بعدما رفعت ثقلا قدره 88 كجم، في إطار وزن أقل من 59 كجم ناشئات.



وجاءت الذهبية الثانية في منافسات النتر، بعدما رفعت ثقلا قدره 107 كجم، في حين جاءت الذهبية الثالثة في منافسات المجموع (الخطف والنتر) عندما حلت في المرتبة الأولى في وزنها بثقل قدره 195 كجم.



يذكر أن نعمة سعيد حققت الميدالية الفضية، خلال منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية للشباب السابقة، التي أقيمت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية خلال أكتوبر الماضي.