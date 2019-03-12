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رياضة

مانشستر سيتي يواجه شالكه في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:40 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يترقب فريق مانشستر سيتي اختبارًا سهلًا، عندما يستقبل الضيف القادم من ألمانيا فريق شالكه، على ملعب "الاتحاد"، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، بإياب دور الـ16، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ السيتزن في الوصول إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال، هي الأوفر بعدما حقق فوزًا ثمينًا على شالكه بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الذهاب.

ويتطلع السيتزن في الموسم الحالي، لنقل انتفاضته المحلية إلى الساحة الأوروبية، بعدما خرج من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في نسختها الماضية، على يد ليفربول.


ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم، لجهود فرناندينيو بسبب الإيقاف، فيما يغيب كيفين دي بروين بسبب الإصابة.

ويلتقي اليوم أيضًا، يوفنتوس الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أليانز ستاديوم"، بإياب البطولة ذاتها.

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