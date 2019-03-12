دبلوماسي: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر يحمى حرية الملاحة.. فيديو

أكد السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاجتماع الثالث لكبار المسئولين من الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في غاية الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها المنطقة.



وأشار "الشويمي" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "extra news"، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه لا بد من التشاور وتبادل الأفكار لمواجهة الأخطار خاصة في وجود دول خارج البحر الأحمر تريد التدخل في حرية الملاحة داخل البحر، إضافة إلى رغبتها في توجيه دول معينة لاتخاذ اتجاهات غير متوافقة مع مصلحة باقي الدول البحر الأحمر.



وأردف أن اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر يتضمن وضع خطط لحماية البحر من أجل الحرص على استمرار الملاحة به، موضحا أن البحر الأحمر هام للغاية بالنسبة للدولة المصرية لأنه يتعلق بمنطقة قناة السويس.

