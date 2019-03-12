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خبير: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر آلية لمواجهة الأخطار ..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:38 ص
اجتماع الدول المتشاطئة
اجتماع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن
مي محمد
قال طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، إن اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن هام للغاية فيما يتعلق بتنسيق المواقف السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية بين هذه الدول.

وأوضح "البرديسي" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية " extra news"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يمثل لحظة تاريخية فارقة في ضرورة تضافر الجهود الأفريقية والعربية لهذه الدول حتى تتوحد على كلمة وتستطيع مجابهة تلك الأخطار الدولية فيما يتعلق بالأمن القومي ومصالحها الاقتصادية والإستراتيجية و ظروفها البيئية والأمنية.

وأشار إلى أن هناك موضوعات ومجالات وقطاعات تحتم ضرورة تقارب الدول المشاطئة وتنسيق المواقف والتشاور المستمر ما بين قيادات ووزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

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