بطلة مصر فى الريشة الطائرة: تعرضت للتنمر.. وتدربت شهرين قبل البطولة.. فيديو

أكدت منى صلاح الجلاب، بطلة مصر وأفريقيا فى رياضة الريشة الطائرة، أنها كانت منعزلة عن المجتمع بسبب تعرضها للتنمر لذا بدأت فى مشوارها الرياضى فى عقدها الـ 30.



وقالت "الجلاب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" اليوم، الثلاثاء، إنها اختارت رياضة الريشة الطائرة حين ذهبت مع صديقتها والتى كانت تمارسها، فطلب منها الكابتن أن تجرب ممارستها.



وأوضحت بطلة مصر وأفريقيا فى رياضة الريشة الطائرة أنها بعد أسبوعين طلب منها الكابتن دخول فريق المنتخب، وتدربت لمدة شهرين بمعدل ساعتين فى اليوم لتشارك فى البطولة الدولية، وحازت على ميداليات 2 ذهب، و2 فضة، وواحدة برونزية.



وأضافت أن لعبة الريشة الطائرة لها مستقبل كبير فى مصر بالنسبة لقصار القامة.

