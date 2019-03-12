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محافظات

ندوات إرشادية بالمنوفية لزيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية والحيوانية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:23 ص
ندوات ارشادية بالمنوفية
ندوات ارشادية بالمنوفية لزيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية
مروة فاضل
قال حمدي السيد جامع مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إنه يتم تنظيم ندوات إرشادية مكثفة بمراكز المحافظة في إطار دعم المزارع لزيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية والحيوانية.

وأكد أن الندوات مستمرة حتي 14 مارس في مراكز تلا بناحية زاوية بمم ، مركز الشهداء بناحية جزيرة الحجر، مركز بركة السبع بناحية طنبشا ، مركز اشمون بناحية ميجريا ، مركز شبين الكوم بناحية بتبس ، مركز منوف بناحية منشاة غمرين، مركز الباجور بناحية الخضر، مركز السادات بناحية الأخماس ، مركز قويسنا بناحية ميت القصرى.

ويناشد الإرشاد الزراعي أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بصفتهم بحث الزراع على الحضور والتواجد في الزمان والمكان المحددين تحقيقا لسياسة وزارة الزراعة للنهوض بالإنتاج الزراعي وصولا للاكتفاء الذاتي.

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