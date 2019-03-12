انتخاب رجل دين من المحافظين في إيران لمنصب نائب رئيس مجلس الخبراء

قالت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء إن رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي انتُخب اليوم، الثلاثاء، لمنصب نائب رئيس مجلس الخبراء وهو الهيئة الدينية التي تتولى اختيار الزعيم الأعلى.



وجاء انتخاب رئيسي للمنصب بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للسلطة القضائية، مما يجعل من أحد تلاميذ الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لاعبا مهما على الساحة السياسية في البلاد.