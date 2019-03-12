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اتحاد الجامعات الأفريقية: نقدر مجهودات شيخ الأزهر..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:07 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
آيات أحمد
أشاد أمين عام اتحاد الجامعات الأفريقية، ايتيان اهيلى، بالاهتمام الكبير الذى قدمته جامعة الأزهر لاستضافة افتتاح المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات الأفريقية، خلال كلمته بفعاليات افتتاح المقر الإقليمى الدائم لشمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، أشكركم على كافة الجهود التى تبذلوها فى مصر والقارة الافريقية خاصة بعد موافقتكم على استضافة افتتاح المقر الإقليمي الخاص بالجامعات الأفريقية.

وتابع : نقدر مجهودات شيخ الأزهر على تهيئة المناخ لافتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية، لافتًا إلى أننا نعمل سويا لتصحيح مسار التعليم بالدولة الأفريقية .

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