محاضرة عن النمو الأخضر والتنمية ضمن فعاليات المؤتمر العلمي لجامعات الصعيد

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، في محاضرة بعنوان "النمو الأخضر والتنمية في صعيد مصر" ألقاها الدكتور أحمد حجازي مشارك من جامعة القاهرة.



وتدور المحاضرة حول مفهوم جديد يتمثل في إنشاء بنوك خضراء مسئولة عن تمويل وإقراض الاستثمار الأخضر الذي يحافظ على البيئة ويصون الطبيعة والموارد الطبيعية.



يذكر أن المحاضرة تعد الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد الذي تنظمه جامعة سوهاج بالتعاون مع ٣ جامعات أخرى خلال الفترة من ١١-١٣ مارس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى لفندق ايزيس محافظة الأقصر.