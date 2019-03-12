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محافظات

قومى المرأة بالسويس يواصل حملة طرق الأبواب.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:40 ص
المجلس القومى للمراة
المجلس القومى للمراة بالسويس يواصل حملة طرق الابواب
حسن غنيمة
واصل المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس، حملة "طرق الأبواب" و"لأنى رجل" فى إطار حملة 16 اليوم تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية" وذلك بمناسبة احتفالية المجلس بمرور مائة عام على عيد المرأة المصرية. 

وقالت المهندسة فوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس: إن الهدف من حملة "طرق الأبواب" هي الاستماع لآراء السيدات والفتيات الريفيات في موضوعات قومية تخص المرأة الريفية ومشاكلها الاقتصادية والأسرية والاجتماعية المتمثلة في شكل استبيان وتستمر أسبوعين بالقرى والمدن على مستوى المحافظة.

وفى نفس السياق، نظم المجلس القومى للمرأة احتفالية بمناسبة عيد المرأة المصرية بمناسبة ذكرى الشهيد شادية سلامة؛ حيث تم توزيع أعلام مصر وبعض الهدايا العينية إلى المدرسات بالمدرسة.

ونظم المجلس لقاء مع طلاب المرحلة الثانوية بالمعهد الأزهري بمنطقة الملاحة لشرح أهداف حملة "لأنى رجل" السابعة لدعم الرجل للمرأة في العمل، والتعليم، والمشاركة في تربية الأبناء، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام، والمشاركة في تربية الأبناء، ومناهضة العنف ضد المرأة.
قومى المرأة بالسويس يواصل حملة طرق الأبواب.. صور
قومى المرأة بالسويس يواصل حملة طرق الأبواب.. صور

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