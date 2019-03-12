قومى المرأة بالسويس يواصل حملة طرق الأبواب.. صور

واصل المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس، حملة "طرق الأبواب" و"لأنى رجل" فى إطار حملة 16 اليوم تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية" وذلك بمناسبة احتفالية المجلس بمرور مائة عام على عيد المرأة المصرية.





وقالت المهندسة فوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس: إن الهدف من حملة "طرق الأبواب" هي الاستماع لآراء السيدات والفتيات الريفيات في موضوعات قومية تخص المرأة الريفية ومشاكلها الاقتصادية والأسرية والاجتماعية المتمثلة في شكل استبيان وتستمر أسبوعين بالقرى والمدن على مستوى المحافظة.





وفى نفس السياق، نظم المجلس القومى للمرأة احتفالية بمناسبة عيد المرأة المصرية بمناسبة ذكرى الشهيد شادية سلامة؛ حيث تم توزيع أعلام مصر وبعض الهدايا العينية إلى المدرسات بالمدرسة.



