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مصري بالسعودية يتبرع بأداء عمرة لكل شهيد بـ حادث محطة مصر.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:19 ص
حادث محطة مصر
حادث محطة مصر
ندى فتح الله
قال عبد الحميد أسامة، صاحب مبادرة التبرع بعمرة لشهداء محطة مصر، المقيم في المملكة العربية السعودية، إن الفكرة في بدايتها كانت مجرد قيامه بعمرة لأحد الشهداء، مشيرًا إلى أنه عندما رأي الكم الكبير من المواطنين المقبلين على التبرع بالدم للمصابين قرر أن يطلق تلك المبادرة بشكلها الحالي أن يتم أداء عمرة لكل شهيد.

وأضاف "أسامة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أنه قام بنشر الفكرة على أحد جروبات الفيس بوك، ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب، حيث أنه كان هناك أكثر من 10 ألاف متفاعل.

وأوضح "اسامة" أنه قام بتجميع ارقام الشباب الراغبين في أداء العمرة، وقام بإنشاء جروب على "الواتس أب" وكان فيه ما يقرب من 40 شابا من مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أنه لم يستطع جمع سوى 15 اسما لشهداء الحادثة.

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