حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي السويس

شنت رئاسة حي السويس بالتعاون مع إدارة المرور، حملة مكبرة، اليوم، الثلاثاء، لإزالة التعديات والإشغالات الموجودة داخل نطاق الحى من أجل إعادة المظهر الحضارى.



وقامت الحملة برفع الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية وإطارات السيارات التي يضعها المواطنون لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة، والتى انتشرت بشوارع المحافظة.



وشدد المهندس محمود فوزى، رئيس حى السويس، على المواطنين بضرورة رفع الإشغالات والبردورات والحواجز الحديدية قبل التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا عدم التهاون في رفع جميع التعديات والإشغالات لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لكل شوارع المحافظة بنطاق حى السويس.

