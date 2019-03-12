شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

أحمد فهمي يروي تفاصيل أول لقاء جمعه بـ هنا الزاهد

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا

هنا الزاهد: أمي ووالدة أحمد فهمي قرأوا فاتحتنا وهو في حمام السباحة

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف علي ربيع قدامي

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة

كشف الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد كواليس ارتباطهما واللقاء الذى كان السبب وراء تعارفهما، ولفتت هنا الزاهد إلى أن فهمى كان يريد بشدة أخذ رقم تليفونها.





جاء ذلك خلال حوارهما مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي".



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وروى الفنان أحمد فهمى تفاصيل أول لقاء جمعه بخطيبته الفنانة هنا الزاهد، قائلا: "كنت رايح أحضر عرض خاص لفيلم حرب كرموز بعد دعوتى من أمير كرارة"، متابعا: "حبيت أعمل نمرة ولبست نظارة شمس بس محدش عبرنى".وأضاف فهمى: "وأنا معدى من قدام هنا قالتلى عامل كده ليه، قلتلها بعمل نمرة بس"، لترد هنا ساخرة: "كنت فاكراه عبيط".وكشف الفنان أحمد فهمي عن مسلسله الجديد "سيد الشحات" الذي ستشاركه بطولته خطيبته الفنانة هنا الزاهد، مشيرًا إلى أن الفنان أكرم حسني من أقرب الشخصيات إليه، وهو مَن شجعه على الارتباط بها.وقال فهمي: "مرة كنا في كافيه وجُم 3 بنات عشان يتصوروا معايا، وهنا كانت بتلعب بابجي على الموبايل، وواحدة قربت منّي وقالت نبعتلك الصورة ولّا شو، وهنا لما بتتنرفز صوتها بيقلب، وهي عندها نبرة".وانفجرت الفنانة هنا الزاهد ضاحكة على تقليد أحمد فهمي لصوتها بعد عصبيتها في الكافيه، خلال حديث إحدى المعجبات معه.وكشف فهمى عن سبب انفعاله على الجمهور على السوشيال ميديا: "أنا مقدر إن هنا ممثلة وحلوة، فيه معاكسة بأدب وفي قلة أدب، ولكن المعاكسات التي تكون فيها تجاوز، بأرد على السوشيال ميديا، والناس في الفترة الأخيرة بقت عدوانية.. انتقدني براحتك، ولكن تدخل في حاجات شخصية وتشتمني، هرد واشتمك وأضحك الناس عليك".وفى سياق آخر، قالت هنا الزاهد: "أحمد فهمي عمل لنا عزومة في بيته، وماما وطنط ليلى (ماما أحمد)، قرأوا الفاتحة، وأحمد كان في حمام السباحة مع كاميليا، ابنة شقيقه كريم"وروى فهمى موقفا كوميديا بينه وبين "الزاهد" قائلا: "هنا لما بتنزل الميَّه وبتطلع، شكلها بيكون غير خالص، ومبتكونش رقيقة أبدا".وأضاف: "صورت هنا مرة وهيا طالعة من البسين، وكان نفسى كل جمهورها يشوفها"، ساخرا: "كنت شايف علي ربيع قدامي".وروى فهمي تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة هنا الزاهد، قبل ارتباطهما، مشيرًا إلى أنه لم يكن تجمعهما صداقة من قبل، ولكنه شاهدها خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز" حيث أول لقاء بينهما.وأضاف "فهمي" أنه كان يرتدي نظارة شمس في ذلك اليوم، مضيفا: "كنت عايز أعمل نمرة عشان أكون جامد والنمرة مأكِّلتش مع حد، ومفيش حد عبرني، لكن «هنا» قالت لي إيه اللي أنت عامله ده؟ لبس نظارة بالليل؟".وأكمل: "كنت فاكرها بيئة عشان موضة الشعر الأصفر والعيون الخضراء دي بتكون مضروبة في مصر، ولما خرجت برا لقيت واحد من برا المجال بيقولي إيه ده انت قاعد مع هنا الزاهد دي قمر، أنا كنت في الكنافة ومعرفش حاجة وإنها مكسرة الدنيا روحت راجع قاعد معها تاني بس مأخدتش رقمها".ونوه بأن ثاني لقاء جمعه بـ"هنا الزاهد" كان في فرح شقيقتها، وقال: "شوفتها من غير ميك أب وأنا بحب شكلها من غيره وكانت قاعدة مع علي ربيع وبعدها بـ3 أيام لاقيته بيكلمني كنت شاكك إنهم متفقين إنهم يخلوني آجي أقعد معاهم في الكافيه، وقالتلي انت إزاي مش عندك إنستجرام؟".