ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دعوات لعدم الاحتفال بعيد الأم في المدارس.. تعرف على السبب

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:46 م
عيد الأم
عيد الأم
ريهام قدري
دشنت إحدى السيدات علي "فيسبوك" هشتاج تحت اسم #لا_للاحتفال_بعيد_الأم_في_المدارس وذلك بعد أن سردت السبب لإطلاق هذا الهاشتاج.

وتقول السيدة في منشورها على "فيسبوك": "مدرسة ابني لغوا الاحتفال بعيد الأم وذلك لوفاة ثلاث أمهات خلال السنة الدراسية، انا احترمت متخذ هذا القرار جدا.. لازم نحافظ على شعور الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وكفاية الاحتفال العائلي.. ياريت لو كل المدارس تعمم الفكرة رحمة بالأطفال الأيتام و مراعاه لشعورهم بلاش نكسر بخاطرهم وواجبنا كأولياء أمور اننا نوعى اولادنا علي مراعاة مشاعر زملائهم".

ودعت بالعمل علي تعميم الفكرة و مقاطعة الاحتفال فى المدارس ، في حين ان المنشور نال اعجاب الكثير وتم تداوله بشكل كبير علي الفيسبوك

ترشيحاتنا

8 حالات محظور فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

تعرف على طلب منتخب تونس من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

كيم كاردشيان تستأجر منزلا لـ سجين.. تفاصيل

المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

خبير: لهذا السبب المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا..فيديو

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مزاولة مهنة الطب

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

ميدو يدافع عن محمد صلاح بتصريحات نارية

تشييع جنازة الكاتب الصحفي نبيل زكي من مسجد الرحمن الرحيم

في أولى جولاته.. كامل الوزير يستمع لشكاوى المواطنين داخل محطة مصر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

فيديو

محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو
فيديوجراف| البريطانيون أول من التقط سيلفى فى التاريخ
رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟