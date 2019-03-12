دعوات لعدم الاحتفال بعيد الأم في المدارس.. تعرف على السبب

دشنت إحدى السيدات علي "فيسبوك" هشتاج تحت اسم #لا_للاحتفال_بعيد_الأم_في_المدارس وذلك بعد أن سردت السبب لإطلاق هذا الهاشتاج.



وتقول السيدة في منشورها على "فيسبوك": "مدرسة ابني لغوا الاحتفال بعيد الأم وذلك لوفاة ثلاث أمهات خلال السنة الدراسية، انا احترمت متخذ هذا القرار جدا.. لازم نحافظ على شعور الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وكفاية الاحتفال العائلي.. ياريت لو كل المدارس تعمم الفكرة رحمة بالأطفال الأيتام و مراعاه لشعورهم بلاش نكسر بخاطرهم وواجبنا كأولياء أمور اننا نوعى اولادنا علي مراعاة مشاعر زملائهم".



ودعت بالعمل علي تعميم الفكرة و مقاطعة الاحتفال فى المدارس ، في حين ان المنشور نال اعجاب الكثير وتم تداوله بشكل كبير علي الفيسبوك