شاهد.. فيلم تسجيلي عن الحضارة المصرية والأزهر في افتتاح المقر الإقليمي لشمال إفريقيا

شهد الحاضرون فعاليات افتتاح المقر الإقليمي الدائم لشمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر، فيلمين تسجيلين أحدهما عن الحضارة المصرية والأزهر الشريف، والآخر عن الدراسة بجامعات الأزهر الشريف.





وبدأت فعاليات الافتتاح، صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ حيثُ استهلت الفعالية بقراءة بعض آيات القرآن الكريم.



