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شاهد.. فيلم تسجيلي عن الحضارة المصرية والأزهر في افتتاح المقر الإقليمي لشمال إفريقيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:44 ص
الفيلم التسجيلي
الفيلم التسجيلي
ندى فتح الله
شهد الحاضرون فعاليات افتتاح المقر الإقليمي الدائم لشمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر، فيلمين تسجيلين أحدهما عن الحضارة المصرية والأزهر الشريف، والآخر عن الدراسة بجامعات الأزهر الشريف.

وبدأت فعاليات الافتتاح، صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ حيثُ استهلت الفعالية بقراءة بعض آيات القرآن الكريم.

ويشارك فى الافتتاح رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء، إضافة إلى نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى بطنطا، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، ومؤمن متولي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات.

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شاهد.. فيلم تسجيلي عن الحضارة المصرية والأزهر في افتتاح المقر الإقليمي لشمال إفريقيا
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